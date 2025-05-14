Осенние куртки не убирать? Когда в Москве наступит потепление

Погреться на солнце в мае можно будет всего один день.
Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова
Уже с 16 мая в столице вновь станет по-весеннему тепло — днем ожидается до +20 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с Lenta.ru.
По его словам, к городу идут теплые воздушные массы с юга и юго-востока. К выходным температура ночью поднимется до +10 градусов. Днем же температура будет колебаться в пределах 16-20 градусов тепла, что почти в точности соответствует климатической норме середины мая.
Но без сюрпризов не обойдется. Вильфанд предупредил, что в выходные стоит ждать дождей. В субботу возможны кратковременные осадки, а в воскресенье — более продолжительные и ощутимые.
Кратковременное похолодание все же наступит — во вторник и среду температура немного снизится, примерно на 2–3 градуса. Но сильного холода синоптики не обещают.
В целом москвичам стоит готовиться к приятной, теплой весне — с дождями, но уже без зимних курток.
Ранее 5-tv.ru писал, что соловьи вернулись в Москву после зимовки.
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