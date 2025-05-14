Осенние куртки не убирать? Когда в Москве наступит потепление

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 38 0

Погреться на солнце в мае можно будет всего один день.

Назван день возвращения тепла в Москву

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

Тема:
Погода

Уже с 16 мая в столице вновь станет по-весеннему тепло — днем ожидается до +20 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с Lenta.ru.

По его словам, к городу идут теплые воздушные массы с юга и юго-востока. К выходным температура ночью поднимется до +10 градусов. Днем же температура будет колебаться в пределах 16-20 градусов тепла, что почти в точности соответствует климатической норме середины мая.

Но без сюрпризов не обойдется. Вильфанд предупредил, что в выходные стоит ждать дождей. В субботу возможны кратковременные осадки, а в воскресенье — более продолжительные и ощутимые.

Кратковременное похолодание все же наступит — во вторник и среду температура немного снизится, примерно на 2–3 градуса. Но сильного холода синоптики не обещают.

В целом москвичам стоит готовиться к приятной, теплой весне — с дождями, но уже без зимних курток.

Ранее 5-tv.ru писал, что соловьи вернулись в Москву после зимовки.

Тема:
Погода
13 мая
Не по-весеннему: какая погода ожидает москвичей 13 мая
12 мая
И на юге тоже: ночные заморозки ожидаются в пяти российских округах
12 мая
«Не месяц май»: почему москвичам лучше пересесть на городской транспорт
12 мая
Запасаемся зонтиками: какой будет погода в Москве 12 мая
12 мая
Прогноз на 12 мая: какую солнечную активность ждать метеозависимым
9 мая
Москвичей предупредили о сильном похолодании вечером и ночью 9 мая
8 мая
В Подмосковье ожидается похолодание ниже нуля
7 мая
Климат меняется: торнадо и сильный ветер будут чаще появляться летом в Москве
6 мая
Не соответствует месяцу: москвичам рассказали о погоде на 9 мая
6 мая
Снова похолодание: какую погоду прогнозируют в Москве
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.22
-0.33 90.38
0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:00
«Звучит громко»: Гусейн Гасанов прокомментировал свое объявление в розыск
19:54
Российский гобоист Федор Освер получил II премию на конкурсе «Пражская весна»
19:28
Осенние куртки не убирать? Когда в Москве наступит потепление
19:13
Путин загадал премьеру Малайзии загадку о третьем троне в Кремле
18:53
Блогер Гусейн Гасанов заочно арестован и объявлен в розыск
18:34
«Спи, когда можешь»: Милош Бикович дал совет молодому отцу Александру Петрову

Сейчас читают

«Нет переКосу памяти!»: Молдавия показала Евросоюзу, как нужно отмечать День Победы
Так и не смогла уйти от Леонида Гайдая: как жила и умерла вдова режиссера Нина Гребешкова
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу