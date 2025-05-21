Путин продлит ежемесячную выплату в 65 тысяч рублей для курских переселенцев
Президент России отметил, что люди не виноваты в утрате жилья и должны получать поддержку до момента восстановления или переезда в новые дома.
Фото, видео: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС; 5-tv.ru
Противник все еще пытается прорваться через государственную границу. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал на совещании с руководителями муниципалитетов Курской области.
Также глава государства встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном. Он попросил президента продлить ежемесячные выплаты в 65 тысяч рублей для курских переселенцев до момента возвращения людей в свои дома.
«Мы сейчас это обсуждали с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. И вопрос решим. Смотрите, дело в чем? Дело в том, что люди здесь не виноваты, потому что дом пришел в негодность. Это не по их вине произошло.
Поэтому, безусловно, решение принято. Теперь только я вас попрошу, поскольку вы занимаетесь молодежью деятельностью, внимательно контролируйте», — сказал Владимир Путин, тем самым поддержав просьбу Хинштейна.
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