Путин продлит ежемесячную выплату в 65 тысяч рублей для курских переселенцев

Эфирная новость 34 0

Президент России отметил, что люди не виноваты в утрате жилья и должны получать поддержку до момента восстановления или переезда в новые дома.

Фото, видео: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
Курская область

Противник все еще пытается прорваться через государственную границу. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал на совещании с руководителями муниципалитетов Курской области.

Также глава государства встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном. Он попросил президента продлить ежемесячные выплаты в 65 тысяч рублей для курских переселенцев до момента возвращения людей в свои дома.

«Мы сейчас это обсуждали с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. И вопрос решим. Смотрите, дело в чем? Дело в том, что люди здесь не виноваты, потому что дом пришел в негодность. Это не по их вине произошло.

Поэтому, безусловно, решение принято. Теперь только я вас попрошу, поскольку вы занимаетесь молодежью деятельностью, внимательно контролируйте», — сказал Владимир Путин, тем самым поддержав просьбу Хинштейна.

 

Тема:
Курская область
21 мая
Путин: боевики ВСУ все еще пытаются двигаться в сторону российской границы
21 мая
Путин впервые посетил Курскую область после освобождения региона
18 мая
В Курской области при ударе ВСУ загорелась кровля недостроенной школы
13 мая
Саперы продолжают разминирование освобожденных населенных пунктов в Курской области
12 мая
ВС РФ ударом «Искандера-М» уничтожили РСЗО HIMARS, обстрелявшую Рыльск
11 мая
Три человека пострадали при ракетном ударе ВСУ по Рыльску в Курской области
9 мая
«Ваше дело мы доведем до конца!» — ветеранов поздравили с самой высокой точки в Курской области
7 мая
Память нельзя переписать: в Курской области прошла акция «Поезд Победы»
6 мая
Российские бойцы разгромили колонну квадроциклов ВСУ
6 мая
Двое подростков пострадали в результате атаки ВСУ по Рыльску Курской области
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.31
-0.10 89.97
-0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:03
Миру грозит новая пандемия: «COVID покажется цветочками»
11:51
Взрыв в жилом доме Ставрополя: количество пострадавших увеличилось
11:41
Путин продлит ежемесячную выплату в 65 тысяч рублей для курских переселенцев
11:30
В Госдуме обсуждают новые меры по усилению контроля за управляющими компаниями
11:19
За минувшую ночь 127 вражеских дронов сбили над регионами России
11:12
«Всегда откликаться»: как ростовский фермер помогает бойцам СВО

Сейчас читают

Без суда и следствия: новые репрессии на Украине за уклонение от ВСУ
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодиака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу