Собянин сообщил об уничтожении трех летевших на Москву дронов ВСУ

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 36 0

На месте падения обломков работают экстренные службы.

Летевшие к Москве БПЛА уничтожены силами ПВО Минобороны РФ — Собянин

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Тема:
Атака беспилотников на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России отразили атаку трех беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что на месте падения обломков вражеских дронов работают специалисты экстренных служб.

Атаку дронов ВСУ пресекли минувшей ночью в нескольких регионах России. Как сообщили в Минобороны, силами ПВО было сбито 127 украинских беспилотников. Так, больше 40 дронов уничтожили над Брянской областью. Кроме того, вражеские летательные аппараты сбивали в небе ночью и над Московским регионом.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ после начала спецоперации, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

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