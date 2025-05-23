Пострадавшего при атаке дрона ВСУ главу курского района доставили в Москву

Получившего ранения во время атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) главу Беловского района Курской области Николая Волобуева доставили в Национальный медицинский центр травматологии и ортопедии (ЦИТО) в Москве. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

«Встретили Волобуева в ЦИТО вместе с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко», — отметил политик в Telegram-канале.

В настоящий момент пострадавшего собираются прооперировать. В дальнейшем, по словам врио губернатора Курской области, его ожидает длительная реабилитация.

Волобуев попал под атаку вражеского дрона 22 мая. Удар пришелся по автомобилю, в котором передвигался чиновник. Пострадавший пояснил, что он выпрыгнул при атаке беспилотника на ходу из автомобиля. В результате глава Беловского района оказался в кювете, откуда его подобрали российские военнослужащие, проезжавшие там же.

В связи с ранением Николая Волобуева следствие возбудило уголовное дело о теракте. Президент России Владимир Путин связался с чиновником и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Ранее 5-tv.ru писал, что раненый в Курской области Николай Волобуев помнит атаку в деталях.