На страже: в Курской области создают буферную зону для защиты от обстрелов ВСУ

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Путин: в приграничных регионах создается буферная зона для защиты от обстрелов

Фото, видео: © РИА Новости/Мария Сухорукова/Правительство Курской области; 5-tv.ru

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Тема:
Курская область Спецоперация

Президент России обозначил необходимость «отодвинуть угрозу» от границы, усилив оборону приграничных регионов.

Жители Курской области настойчиво просят расширить буферную зону, чтобы снаряды врага и дроны точно до них не долетали.

С этим они обратились к президенту России, когда Владимир Путин прибыл в Курскую область, где встретился с волонтерами, общественниками, с главами муниципалитетов, а после на заседании правительства, уже в Москве, подвел итоги поездки и поставил задачи.

«Было принято решение о создании необходимой буферной зоны безопасности вдоль границ. Наши Вооруженные силы сейчас эту задачу решают. Активно подавляются огневые точки противника, работа идет. При этом вновь обращаю внимание, что уже сейчас, естественно, с учетом ситуации в Курской, Белгородской, Брянской областях, надо разворачивать работу, чтобы восстановить и отстроить все разрушенное», — заявил глава государства.

Говоря о буферной зоне, президент перечислил три приграничных региона.

Сейчас полоса безопасности создается вдоль двух — Белгородской и Курской областей. Получился вполне понятный сигнал тем, кто отправляет сейчас диверсантов на Брянщину, что и там может возникнуть необходимость «отодвинуть» границу.

И второй момент — несмотря на освобождение Курской земли, обстрелы продолжаются, люди не могут вернуться в свои дома. В связи с этим, выплаты по 65 тысяч рублей в месяц для вынужденных переселенцев сохранятся, пока не изменится ситуация с безопасностью. Пока угроза слишком велика.

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