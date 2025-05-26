Российские вертолетчики громят позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Под удар попала также живая сила неприятеля.

Экипаж армейской авиации группировки войск «Север», пилотирующий вертолет Ми-28НМ, уничтожил пехоту и бронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Самые яркие кадры из зоны специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Удар был нанесен управляемыми ракетами по заранее выявленным целям. После выполнения боевой задачи летчики совершили противоракетный маневр, применили тепловые ловушки и благополучно вернулись на исходную площадку.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.