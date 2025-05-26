Российские «Ураганы» уничтожают позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 62 0

ВС РФ уничтожили скопление техники ВСУ на Красноармейском направлении

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Расчеты успешно поражают технику, личный состав и опорные пункты противника.

Военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» группировки войск «Центр» уничтожили скопление личного состава и техники Вооруженных сил Украины на Красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции. Самые яркие кадры из зоны проведения СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Получив разведывательные данные о скоплении врага, артиллеристы оперативно заняли огневую позицию. Быстро развернув боевую машину из походного положения, расчет выполнил залп 220-мм реактивными снарядами по обнаруженным целям.

В результате нанесенного удара были разрушены объекты с сосредоточенным личным составом противника, а также уничтожена несколько единиц замаскированной техники украинских вооруженных формирований. Контроль за результатами атаки осуществлялся при помощи разведывательных беспилотных аппаратов.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
26 мая
Российские вертолетчики громят позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
26 мая
Возвращение героев: Россия завершила обмен пленными с Украиной
25 мая
Женщина-медик удостоена звания Героя России за службу в зоне спецоперации
25 мая
На страже: в Курской области создают буферную зону для защиты от обстрелов ВСУ
25 мая
Международный турнир по дзюдо среди полиции и армии прошел в Москве
24 мая
«Град» ударил по технике и пехоте ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
24 мая
Штурмовики ВС РФ проходят спецподготовку на полигоне. Лучшее видео из зоны СВО
23 мая
Российские бойцы освободили населенный пункт Радьковка в Харьковской области
23 мая
Успешная операция: раскрыты подробности освобождения Новооленовки в ДНР
23 мая
Российские вертолетчики громят бронетехнику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.71
-0.03 90.52
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:32
Путин поздравил «Краснодар» с победой в чемпионате России по футболу
8:25
Идеальный шрот: какие авто нельзя покупать даже в отличном состоянии
8:18
Киев испытывает острый дефицит молодых добровольцев для ВСУ
8:02
Премьер Саксонии предложил использовать «Северный поток» для диалога с Россией
7:49
С дронами и артиллерией: российские военные раскрыли ход штурма Отрадного в ДНР
7:30
Российские «Ураганы» уничтожают позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

«Приходилось бегать»: какие «беременные» капризы появились у фигуристки Трусовой
Начало нового: астропрогноз для всех знаков зодиака на июнь 2025 года
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 мая, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025