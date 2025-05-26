Расчеты успешно поражают технику, личный состав и опорные пункты противника.

Военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» группировки войск «Центр» уничтожили скопление личного состава и техники Вооруженных сил Украины на Красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции. Самые яркие кадры из зоны проведения СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Получив разведывательные данные о скоплении врага, артиллеристы оперативно заняли огневую позицию. Быстро развернув боевую машину из походного положения, расчет выполнил залп 220-мм реактивными снарядами по обнаруженным целям.

В результате нанесенного удара были разрушены объекты с сосредоточенным личным составом противника, а также уничтожена несколько единиц замаскированной техники украинских вооруженных формирований. Контроль за результатами атаки осуществлялся при помощи разведывательных беспилотных аппаратов.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.