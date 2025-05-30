Расчет гаубицы Д-20 уничтожил пост запуска БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как расчет гаубицы Д-20 уничтожил пост запуска БПЛА ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости/RIA_Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Операторы разведывательных дронов подтвердили точное попадание снарядов и уничтожение выявленных целей.
Расчет 152-мм гаубицы Д-20 Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск России нанес точные артиллерийские удары по опорному пункту и посту запуска ударных беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на часовоярском направлении. Самые яркие кадры из зоны специальной военной операции — смотрите в материале 5-tv.ru.
Высокий уровень подготовки и накопленный опыт позволяют артиллеристам действовать оперативно и слаженно, минимизируя риски быть засеченными ВСУ. Наведение на цели корректируют с помощью российских разведывательных дронов.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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