Расчет гаубицы Д-20 уничтожил пост запуска БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 33 0

Опубликовано видео, как расчет гаубицы Д-20 уничтожил пост запуска БПЛА ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/RIA_Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Операторы разведывательных дронов подтвердили точное попадание снарядов и уничтожение выявленных целей.

Расчет 152-мм гаубицы Д-20 Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск России нанес точные артиллерийские удары по опорному пункту и посту запуска ударных беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на часовоярском направлении. Самые яркие кадры из зоны специальной военной операции — смотрите в материале 5-tv.ru.

Высокий уровень подготовки и накопленный опыт позволяют артиллеристам действовать оперативно и слаженно, минимизируя риски быть засеченными ВСУ. Наведение на цели корректируют с помощью российских разведывательных дронов.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
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