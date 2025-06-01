Железнодорожный мост обрушился во время движения грузового локомотива в Курской области

Обрушение моста во время движения грузового поезда произошло на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка Железногорского района Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Чиновник отметил, что ЧП случилось минувшей ночью.

«Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом. Началось возгорание тепловоза — сотрудники МЧС его оперативно локализовали. Остальные составы находятся на платформе ж/д дороги», — отметил Хинштейн.

Врио губернатора Курской области поделился предварительной информацией по пострадавшим. К счастью, обошлось без погибших, однако у одного из машинистов состава повреждены ноги. Вся бригада тепловоза была оперативно доставлена в больницу, их здоровью ничего не угрожает.

На месте происшествия работает следственная группа, причина обрушения моста пока не установлена.

Ранее ночью произошло обрушение автомобильного моста в Брянской области. Обломки конструкции упали на проходящий ниже пассажирский поезд, направляющийся из Климова в Москву, об этом писал 5-tv.ru. Состав сильно пострадал. В результате инцидента семь пассажиров погибли, госпитализированы 47 человек, в том числе трое детей.

Причиной аварии стало «незаконное вмешательство в функционирование транспорта».