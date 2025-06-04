Российские бойцы освободили село Троицкое в ДНР

Это предпоследний населенный пункт перед границей с Днепропетровской областью.

В ДНР при освобождении Троицкого под натиском российских бойцов со своих позиций бежали расчеты элитного украинского спецбатальона БПЛА. В сам населенный пункт наши военные заходили с флангов малыми группами. Подробности о том, как готовилась и прошла операция, расскажет корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Ожесточенные бои за село Троицкое начались еще в марте. Мотострелки 90-й гвардейской танковой дивизии смогли преодолеть открытые простреливаемые участки и минные поля и закрепились на окраине населенного пункта.

Штурмовать населенный пункт в лоб было крайне сложно, поэтому бойцы группировки «Центр» малыми группами заходили во фланг и, по сути, в тыл противника, маскировались и накапливались на расстоянии финального броска.

«Мы смогли просочиться в тыл к противнику. И, на его удивление, оказались у него в тылу», — рассказал командир штурмового отделения 90-й танковой дивизии Сергей Талалаев.

Первые группы, которые закрепились в Троицком, несколько недель воевали, по сути, в окружении. Без возможности отойти к своим, все подходы к селу пристреливались, небо кишело дронами-камикадзе.

«Используя БПЛА со сбосами и дроны-камикадзе, они составляли очень большую сложность в преодолении», — добавил Талалаев.

Боеприпасы, воду и продукты нашим бойцам доставляли по воздуху — с помощью дронов.

«Когда они заходят, закрепляются, мы поддерживаем их именно по логистике. То есть это вода, еда, бензин и патроны», — рассказал командир взвода БПЛА Даниил Иванов.

Зачистка села заняла несколько недель, дом за домом. И лишь освободив весь населенный пункт и прилегающие к нему лесополосы, бойцы подняли над Троицким российский флаг. Противник пытался контратаковать — чтобы снять триколор, но был уничтожен.

«Отработали качественно, заняли позиции и окружную оборону. Повесили флаг Российской Федерации. Было, конечно, сложновато. Но просто взяли и не растерялись. Выполнили задачу качественно, как нас учили», — рассказал старший группы Владимир Стариков.

Троицкое — один из самых западных населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Предпоследнее село перед границей с Днепропетровской областью.