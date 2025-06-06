Российские военные отражают попытки прорыва ВСУ в Курской области

Штурмовые группы украинских боевиков пытаются прорвать нашу оборону в районе курского села Теткино. Но безуспешно. За передвижениями противника на приграничной территории пристально следят операторы беспилотников. Они успешно используют новейшие ударные дроны «Молния». Эти аппараты показали свою эффективность на передовой. За тем, как российские военные отражают вылазки ВСУ, наблюдал корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Дорога в сторону границы с Сумской областью. Вместе с бойцами первой саперной бригады отправляемся на боевое задание.

Так расчет БПЛА готовит к бою ударные беспилотники «Молния». Они не такие маневренные как FPV-дроны, но больше, мощнее и летят намного дальше.

«Порядка десяти, 15, 20 километров она дальше FPV-летит, но по маневренности уступает. На нее все резко можно сделать, а на этой уже так не сделаешь. Большой угол, парусность…» — отмечает боец 1-й саперной бригады с позывным «Гризли».

Расчет состоит всего из двух бойцов. «Гризли» — пилот, «Ара» — инженер-механик. У обоих на счету больше 200 боевых вылетов.

Бойцы разворачивают небольшой конвейер по сборке беспилотника «Молния» прямо в лесопосадке. Здесь их готовят, заряжают и отправляют на взлет.

Все отработано до автоматизма. Пока «Ара» готовит дрон к работе, «Гризли» поднимает антенну и подключает связь. Лететь придется почти 20 километров. Курс — на поселок Теткино, куда постоянно пытаются прорваться боевики.

Теткино находится на своеобразном выступе у границы с Сумской областью. ВСУ пытаются атаковать с востока и запада, чтобы отрезать поселок от большой земли.

Наши войска держат оборону и не дают противнику здесь закрепиться. Еще вылет — и снова попадание

Горький опыт ВСУ на Курском приграничье дает о себе знать. Теперь боевики бросают на мясные штурмы пехоту, стараясь сберечь оставшееся НАТОвское вооружение.

«На „Молнии“ в приоритете скопление, „опорники“, которые FPVшка ни с одного раза вскроет, а тут я полетел… Семь-восемь килограммов и уже неприятней намного», — уточняет боец 1-й саперной бригады с позывным «Гризли».

Все это больше напоминает беспорядок в рядах ВСУ. Пытаясь прорвать нашу оборону под Теткино, боевики забывают о своей и сдают села в Сумской области. Наши войска продолжают расширять буферную зону. До Сум — осталось около 20 километров.