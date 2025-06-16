Израиль и Иран обозначили цели для новой волны ударов

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 80 0

Иран нанес удары по израильским разведцентрам

Израиль и Иран обозначили цели для новой волны ударов

Фото: www.globallookpress.com/David Cohen/JINI

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Тема:
Война Израиля и Ирана

Жертвами атак уже стали сотни мирных жителей.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обозначили цели для новых ударов. Соответствующие заявления были опубликованы на сайтах ведомств.

Так разведывательные центры Израиля уже подверглись ударам.

«Бойцы Воздушно-космических сил КСИР, продолжая сокрушительные ответные действия, особенно в отместку за преступления террористического режима сегодня, нацелились на разведывательные центры узурпаторского режима в рамках третьей фазы операции „Правдивое обещание 3“, проведя новую волну ракетных операций», — говорится на сайте.

В свою очередь, в ЦАХАЛ заявили о широкомасштабной волне ударов по объектам производства оружия в Иране.

«После широкомасштабной волны ударов, нанесенных сегодня утром по инфраструктуре, принадлежащей спецподразделению „Кудс“, КСИР и иранским военным в Тегеране, ударам подверглись многочисленные объекты по производству оружия по всему Ирану», — сообщает израильская сторона.

Операция под кодовым названием «Восходящий лев» была начата Израилем против Ирана в ночь на 13 июня. Ключевыми целями ударов стали ядерные объекты Исламской Республики. В ходе атак погибли ключевые военачальники и ряд ученых. Также сообщается о сотнях пострадавших среди мирного населения.

Тегеран в ответ на действия Израиля начал операцию «Правдивое обещание 3». Иранская армия выпустила десятки ракет в сторону Израиля. Жертвами атак стали сотни мирных жителей в разных городах страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в результате вооруженных атак Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) было разрушено несколько жилых домов Ирана.

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