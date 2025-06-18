Помеха для дронов: ВС РФ начали защищать танки с помощью «дредов»

Это относительно новый способ защиты бронетранспорта от вражеских камикадзе.

Стали известны подробности освобождения еще двух населенных пунктов в ДНР — сел Алексеевка и Зеленый Кут. Боевики ВСУ организовали там несколько линий обороны. И чтобы разбить противника, нашим подразделениям пришлось действовать стремительно под прикрытием ночи. А чтобы успешно отражать атаки вражеских дронов, российские военные использовали «дреды». Что это такое — покажет военкор «Известий» Валентин Трушнин.

Вот так выглядит ночная донецкая степь в камере дрона с тепловизором. По полю идут люди. Их не видно, все в специальных накидках, блокирующих инфракрасное излучение.

Бойцы 114-й бригады группировки «Центр» по два человека скрытно заходили на позиции врага в Алексеевке.

«Выдвигались где-то в 21:00 по самой такой серости, в определенном месте надевали пончо, то есть надеваешь пончо, и в тепловизор человека не увидишь. Бывало и по три, и по четыре часа водили людей. Это все пешком. Ползком если, пончо слезет, и будет видно тебя очень-очень сильно», — говорит командир роты 114-й ОМСБР группировки «Центр» Никита Галик.

Алексеевка, прикрытая с юга рекой, представляла собой мощный опорный пункт. Окопы, блиндажи, огневые точки в каждом доме. И мощное прикрытие с воздуха. Штурмовикам, которые закрепились на окраине, приходилось воевать на два фронта — зачищать дом за домом и отбиваться от дронов-камикадзе.

«Там, знаете, неразбериха, со всех сторон летит, не понимаешь уже, от чего надо прятаться. Все равно мы же не весь день вот так вот с автоматом бегаем. Мы пошли опорник штурманули, зачистили, ждем следующую группу, допустим. Нас никто не увидел по „птицам“ — значит, хорошо. (А если увидели, то. — Прим.ред.) прилетает „Баба-Яга“, и дом разбирается», — говорит командир штурмового отделения 114-й ОМСБР группировки «Центр» Александр Пиянзин.

Операция была бы невозможна без прикрытия наших штурмовиков. На этих кадрах — поражение огневых точек противника ударами БПЛА, артиллерии и танков.

«Если у них где-то не получается пройти, они передают нам координаты, мы выскакиваем на позицию, поражаем цель. 20-30 минут, и мы уже на месте. Иногда такое бывает, что мы, машина уже стоит в засаде, и нам дают данные, нам только надо поразить цель. 2-3 минуты, координаты, и мы начинаем работать», — говорит командир танковой роты 114-й ОМСБР группировки «Центр» Юрий Палий.

«Танки мы сильно укрепляем как листовым металлом, так и так называемыми „дредами“. „Дреды“, как показала практика, очень эффективны. И пять, и восемь штук залетало, и все выдерживало», — говорит командир танковой роты 114-й ОМСБР группировки «Центр» Евгений Суханов.

Вот о чем говорят танкисты — это относительно новый способ защиты бронетранспорта от камикадзе.

Новые реалии, когда на одну машину прилетают и десять, и 20 FPV-дронов, требуют каких-то новых решений. Вот танкисты придумали такую штуку — они пилят стальные тросы, получаются такие «дреды». Как это работает: FPV-дрон бьется об него винтами, траектория сбивается, и кумулятивная струя идет не туда, куда целился оператор.

Но несмотря на такую защиту, выезжать на прямую наводку сейчас — это настоящий подвиг. И в Алексеевке танкисты 114-й бригады его совершали не раз.

«Паренек, 19 лет. Позывной „Клык“, он маленький (ростом. — Прим. ред.). Показал себя очень смело и очень бодро. Туда уезжал таким стеснительным, назад вернулся: „Так, командир! Я там туда, я там сюда!“ Вот это радует, что молодые парни, у них есть инициатива, они быстро учатся и выполняют четко задачу», — говорит командир танковой роты 114-й ОМСБР группировки «Центр» Евгений Суханов.

Освободив Алексеевку, подразделения группировки «Центр», не останавливаясь, сразу пошли дальше и взяли под контроль село Зеленый Кут. Противник предпринял несколько попыток отбить утраченные позиции и завозил подкрепление. Но все контратаки оказались безуспешными.