«Самолет Судного дня» США прибыл на авиабазу недалеко от Вашингтона

Борт был создан для использования при начале ядерной войны.

Американское воздушное судно Boeing E-4 Nightwatch, также известное как «самолет Судного дня», прибыло на авиабазу Эндрюс близ Вашингтона. Этот борт служит летающим командным пунктом для ключевых должностных лиц страны в периоды кризисов. О его появлении в небе сообщается в материале британского издания Daily Mail.

Авторы статьи заявили, что судно поднялось в воздух из Боссьер-Сити в 17:56 по восточному времени (12:56 по московскому. — Прим. ред.). Затем оно летело вдоль побережья и вокруг границы Вирджинии и Северной Каролины, после чего приземлилось на объединенной базе Эндрюс в 22:01 (17:01 по московскому времени. — Прим. ред.). Миссия продлилась более четырех часов, вызвав волну обсуждений.

Беспокойство объясняется тем, что в стране уже не раз проводились плановые полеты военных самолетов якобы для поддержания боеготовности армии. Кроме того, в Штатах усилены меры безопасности в связи с эскалацией конфликта между Израилем и Ираном. Президент США выражал готовность поддержать Тель-Авив и требовал от Тегерана «безоговорочной капитуляции».

Что же касается «самолета Судного дня», точно такой же использовал в качестве убежища 43-й президент Соединенных Штатов Джордж Буш-младший 11 сентября 2001 года, когда в результате одного из самых кровопролитных терактов рухнули башни-близнецы Всемирного торгового центра. А разработано это судно было специально на случай начала ядерной войны. В распоряжении американской армии имеются четыре таких борта.

Как подчеркивается в материале, хоть цель четырехчасовой миссии не была раскрыта, она состоялась всего за несколько часов до того, как иранский духовный лидер Али Хаменеи, тот самый, кто назвал удары Израиля 13 июня «большой ошибкой», заявил, что Иран никогда не сдастся и «будет твердо противостоять навязанной войне так же, как он будет твердо противостоять навязанному миру».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тегеран направил Вашингтону ноту протеста из-за угроз Трампа.