«Плечом к плечу»: как СВО отразилась на межнациональных отношениях в РФ

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов отметил, что народы России еще больше сплотились.

Вопреки ожиданиям противников, на фоне проведения специальной военной операции (СВО) произошло объединение народов России. Об этом заявил «Известиям» руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).

Как отметил Баринов, наши оппоненты направляют много усилий и ресурсов для того, чтобы раскачать внутриполитическую стабильность. Долгое время они считали, что межнациональные и межрелигиозные отношения являются слабым местом у нас в стране.

«Фактически ни один этнос или религиозная группа не остаются без внимания наших оппонентов», — сказал руководитель Федерального агентства по делам национальностей.

Но недоброжелатели сильно ошиблись. На фоне проведения СВО в России произошло единение народов. Это в очередной раз подтверждает тезис о том, что перед каждым новым общим вызовом жители России сплочаются, указал Баринов.

Он также привел в пример социологические исследования, согласно данным которых уровень общей российско-гражданской идентичности стабильно находится выше 90%.

«Ребята со всех концов нашей страны, разных национальностей, разных вероисповеданий, плечом к плечу сражаются, защищают интересы нашей страны на специальной военной операции», — сказал Баринов.

Однако пускать все эти процессы на самотек ни в коем случае нельзя, отмечает он. Нужно оперативно реагировать на все вызовы, что несут нам наши оппоненты.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Ранее 5-tv.ru писал, что рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов о назначении участников СВО на руководящие должности. Так, недавно ветеран спецоперации Антон Тропин возглавил Нюксенский округ Вологодской области.