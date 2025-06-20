Президент отметил, что каждый вооруженный конфликт уникален.
Фото, видео: © РИА Новости/Александр Вильф; 5-tv.ru
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Те, кто называет Россию «ненадежным союзником» в контексте конфликта вокруг Ирана, — провокаторы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).
«Те, кто определяет такие нарративы, как ненадежность России как союзника, — провокаторы. Они провоцируют ситуацию. Но это им не поможет, они не добьются своих целей», — сказал лидер РФ.
Путин заметил, что нет ни одного вооруженного конфликта, который был бы похож на другой, даже если внешне они имеют много общих черт.
Кроме того, в Израиле проживает почти два миллиона наших соотечественников — выходцев из Советского Союза и России.
«Это почти русскоговорящая страна сегодня! И мы, безусловно, всегда в новейшей российской истории учитываем это фактор», — пояснил Путин.
ПМЭФ традиционно служит площадкой для ключевых заявлений Владимира Путина, отражающих стратегические приоритеты развития страны и ее позиции в мировой экономике.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин сравнил формирование нового миропорядка с восходом солнца.
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