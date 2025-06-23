Россия, Китай и Пакистан осудили атаку США на Иран в проекте резолюции Совбеза ООН

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Россия, Китай и Пакистан осудили атаку США на Иран в проекте резолюции СБ ООН

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Война Израиля и Ирана

В документе подчеркивается необходимость немедленного прекращения огня и возвращения к дипломатическому урегулированию конфликта.

Степень разрушений на иранских ядерных объектах до сих пор невозможно точно оценить — об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на экстренном заседании Совета безопасности ООН.

Он предложил вернуться к диалогу и дипломатии, иначе война может достичь немыслимых масштабов. Из-за ударов по ядерным объектам Гросси объявил, что уже сегодня пройдет внеочередная сессия Совета управляющих МАГАТЭ. Он также призвал Тегеран допустить инспекторов организации к местам хранения 400 килограммов урана. Впрочем, представитель Ирана отметил, что именно предвзятость МАГАТЭ была одной из причин атаки Израиля и США на Исламскую Республику.

В России данное нападение решительно осуждают — это дал понять наш постоянный представитель при ООН Василий Небензя.

«Для всех в этом зале очевидно, что если эскалацию не остановить, то Ближний Восток окажется на пороге широкомасштабного конфликта с непредсказуемыми последствиями для всей системы международной безопасности. А весь мир может оказаться на грани ядерной катастрофы. Мы призываем к немедленному прекращению агрессивных действий со стороны Израиля и США, сдержанности всех сторон и возвращению ситуации в рамки международной дипломатии и переговорного процесса», — заявил он.

Российский дипломат подчеркнул, что Вашингтон совершенно не заботят последствия ударов по атомным объектам. Ведь ради сохранения своей гегемонии США готовы на любые преступления. В то же время Россия, Китай и Пакистан подготовили проект резолюции Совбеза ООН с призывом к немедленному прекращению огня и возвращению к дипломатии.

Тема:
Война Израиля и Ирана
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