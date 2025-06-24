«Не только палец в рот»: эксперт про игры Бузовой и Киркорова на публике
Профайлер Анищенко: Флирт Бузовой и Киркорова был намеренной провокацией
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Певица и король российской поп-эстрады внезапно стали целоваться прямо на концерте Димы Билана. Что это было?
Поведение народного артиста РФ и певицы Ольги Бузовой на концерте заслуженного артиста РФ Димы Билана является следствием их неудовлетворенности, недостатка эмоциональной близости и стремления к повышенному вниманию. Об этом Life.ru рассказал профайлер и эксперт по поведению Илья Анищенко.
По его мнению, таким интересным образом артисты компенсирует недостаток любви и эмоциональную нестабильность на фоне одиночества.
Кроме того, подобные публичные игры могут быть частью своеобразного «брачного ритуала» у людей, которые давно не состояли в стабильных отношениях. Анищенко отметил, что поведение Бузовой — это действия женщины, которая сходит с ума без мужчины.
«Бузова радуется, ей весело от этого всего, она получает удовольствие, и Киркоров тоже отвечает. Это реально сексуальный подкат. Раз никого нет, давайте хотя бы с Киркоровым замучу. Она показывает, что готова не только палец в рот засунуть», — добавил профайлер.
Профайлер считает, что певица намеренно спровоцировала ситуацию, и ее поведение не было случайным. Как сказал Анищенко, знаменитости, пережившие разного рода потрясения, часто прибегают к вызывающему поведению.
При этом специалист не исключил в данном случае употребление алкоголя и запрещенных веществ.
На днях интернет ошарашило видео с концерта Димы Билана, но внимание людей привлек не артист, а его коллеги — Филипп Киркоров и Ольга Бузова. Пара сидела трибунах рядом и не могла оторваться друг от друга.
Очевидец заснял момент, когда артистка засовывает свой палец сначала себе в рот, а потом и Киркорову. После этого они слились в поцелуе. Реакции интернет-пользователей были неоднозначными: от восторга до полного отторжения.
Ранее 5-tv.ru писал, что Бузова с оголенными ягодицами предложила всем «выключить мозг» на афтерпати ПМЭФ.
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