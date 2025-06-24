«Не только палец в рот»: эксперт про игры Бузовой и Киркорова на публике

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 48 0

Профайлер Анищенко: Флирт Бузовой и Киркорова был намеренной провокацией

«Не только палец в рот»: Профайлер объяснил брачные игры Бузовой и Киркорова

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Ольга Бузова

Певица и король российской поп-эстрады внезапно стали целоваться прямо на концерте Димы Билана. Что это было?

Поведение народного артиста РФ и певицы Ольги Бузовой на концерте заслуженного артиста РФ Димы Билана является следствием их неудовлетворенности, недостатка эмоциональной близости и стремления к повышенному вниманию. Об этом Life.ru рассказал профайлер и эксперт по поведению Илья Анищенко.

По его мнению, таким интересным образом артисты компенсирует недостаток любви и эмоциональную нестабильность на фоне одиночества.

Кроме того, подобные публичные игры могут быть частью своеобразного «брачного ритуала» у людей, которые давно не состояли в стабильных отношениях. Анищенко отметил, что поведение Бузовой — это действия женщины, которая сходит с ума без мужчины.

«Бузова радуется, ей весело от этого всего, она получает удовольствие, и Киркоров тоже отвечает. Это реально сексуальный подкат. Раз никого нет, давайте хотя бы с Киркоровым замучу. Она показывает, что готова не только палец в рот засунуть», — добавил профайлер.

Профайлер считает, что певица намеренно спровоцировала ситуацию, и ее поведение не было случайным. Как сказал Анищенко, знаменитости, пережившие разного рода потрясения, часто прибегают к вызывающему поведению.

При этом специалист не исключил в данном случае употребление алкоголя и запрещенных веществ.

На днях интернет ошарашило видео с концерта Димы Билана, но внимание людей привлек не артист, а его коллеги — Филипп Киркоров и Ольга Бузова. Пара сидела трибунах рядом и не могла оторваться друг от друга.

Очевидец заснял момент, когда артистка засовывает свой палец сначала себе в рот, а потом и Киркорову. После этого они слились в поцелуе. Реакции интернет-пользователей были неоднозначными: от восторга до полного отторжения.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бузова с оголенными ягодицами предложила всем «выключить мозг» на афтерпати ПМЭФ.

Тема:
Ольга Бузова
23 июн
Зарыли топор войны? Бузова помирилась с Давой
22 июн
Между ними химия? Бузова устроила горячие игры с Киркоровым на концерте Билана
22 июн
Случайная встреча? Бузова поздравила Мари Краймбрери с рождением дочки от Давы
20 июн
Бузова с оголенными ягодицами предложила всем «выключить мозг» на афтерпати ПМЭФ
18 июн
Не остров: певица Овсянникова раскритиковала подарок Сердюкова для Бородиной
9 июн
«Плакать начинаю»: заболела любимая собака Ольги Бузовой
14 мая
«На Карибах»: Бузова призналась, что улетела за границу с Галустяном
9 мая
«Переполняют чувства гордости!» — реакция звезд на Парад Победы в Москве
9 мая
Бузова намекнула на новые отношения
4 мая
«Если нужно объяснять, то не нужно объяснять»: Бузова намерена сделать свои хиты «вечными»
+21° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
78.29
-0.21 89.84
-0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:50
Путин подписал закон о запуске национального мессенджера
16:40
«Эта актриса была над толпой»: Баринов поделился воспоминаниями о Талызиной
16:34
Путин подписал закон о защите русского языка в публичном пространстве
16:25
В Москве простились с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной
16:22
«Не только палец в рот»: эксперт про игры Бузовой и Киркорова на публике
16:10
Собянин поздравил школьницу, сдавшую ЕГЭ на максимальные 400 баллов

Сейчас читают

Переломы и кома: мужчина со всей силы бросил на пол чужого ребенка в Шереметьево
«Все с ожогами»: на свадьбе в Подмосковье произошел взрыв
Умер участник группы «АукцЫон» Юрий Парфенов
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025