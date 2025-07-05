За три часа силы ПВО уничтожили над семью регионами РФ 42 дрона боевиков ВСУ

Больше всего сбито над Белгородской областью.

За три часа средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над территорией семи областей России 42 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — отмечается в материале.

Уточняется, что 28 беспилотников были сбиты над территорией Белгородской области. В небе над Брянской областью уничтожены шесть БПЛА. Над Курской областью ликвидированы три дрона. Над территорией Орловской области силами ПВО сбиты два беспилотника. По одному БПЛА уничтожено над территориями Смоленской, Воронежской и Тверской областей.

Также сегодня вечером силы ПВО уничтожили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. 11 — над территорией Брянской области, три беспилотника в небе Рязанской области и по одному дрону в Смоленской и Орловской областях.

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