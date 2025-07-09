Особое внимание уделяется взаимодействию между между бойцами и огневыми группами.

Штурмовые подразделения Ульяновского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск проходят интенсивную подготовку по захвату и зачистке опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Тренировки проходят в тыловых районах зоны специальной военной операции и включают в себя как дневные, так и ночные занятия. Особое внимание уделяется действиям в составе отделений, малых боевых групп — «двоек» и «троек».

В тренировочном процессе участвуют опытные инструкторы с боевым опытом. Особый акцент сделан на управлении подразделениями в бою и координации между бойцами и огневыми группами.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.