Прогноз на 11 июля: какую геомагнитную активность ждать метеозависимым

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 23 0

Лаборатория солнечной астрономии: вероятность магнитных бурь 11 июля низкая

Прогноз на 11 июля: какую геомагнитную активность ждать метеозависимым

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Тема:
Магнитные бури

Пару дней назад на Солнце произошла мощная вспышка.

В пятницу, 11 июля, ожидается спокойная магнитосфера Земли. Об этом говорится в материале URA.RU.

В начале этого месяца ученые зафиксировали заметную активность на Солнце. Самое мощное событие произошло три дня назад — 9 июля. Тогда специалисты зарегистрировали две вспышки: в 3:38 и в 7:10. Несмотря на их мощность и продолжительность, они не превысили допустимый порог.

Согласно наблюдениям ученых Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ), за последние два дня не было выявлено критических значений. Однако эксперты отмечают, что, как правило, последствия от вспышек на Солнце достигают Земли с задержкой от одного до трех дней. Это значит, что события, произошедшие в космосе 9 июля, могут отразиться на нашей планеты немного позднее.

При этом, по словам специалистов, 11 июля метеозависимым не о чем беспокоиться, потому что в пятницу ожидается спокойная магнитосфера Земли, с индексом Kp 1,67.

К слову, в периоды геомагнитных возмущений организм человека чувствителен к внешним факторам. В связи с этим эксперты рекомендуют минимизировать физическую активность, придерживаться правильного питания, а также обеспечить организм достаточным количеством воды. Помимо этого, стоит особое внимание уделить качественному сну и периодам отдыха в течение дня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как магнитные бури влияют на психическое здоровье человека.

Тема:
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