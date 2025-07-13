Жара возьмет паузу? Какая погода ждет москвичей 13 июля

Зонты убирать еще рано.

Коротковременные ливни с грозой, а также температура воздуха до +34 градусов ожидают москвичей 13 июля. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится атмосферным фронтом окклюзии. В Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня кратковременные грозовые ливни с интенсивностью до 9-14 литров дождевой воды на метр площади», — рассказал синоптик.

По его словам, ветер восточный три-пять метров в секунду, при грозе — с порывами. Воздух прогреется до +29 — +34. Атмосферное давление немного упадет — до 747 миллиметров ртутного столба.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в субботу, 12 июля, в столице зафиксировали рекорд температуры 122-летней давности — воздух в Москве прогрелся до +34,6 градуса. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

Однако продлилась такая экстремальная жара недолго. В столицу уже пришли сильные ливни, грозы и даже град.