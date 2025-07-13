Жара возьмет паузу? Какая погода ждет москвичей 13 июля

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 29 0

Прогноз погоды в Москве на 13 июля

Жара возьмет паузу? Какая погода ждет москвичей 13 июля

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Тема:
Погода

Зонты убирать еще рано.

Коротковременные ливни с грозой, а также температура воздуха до +34 градусов ожидают москвичей 13 июля. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится атмосферным фронтом окклюзии. В Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня кратковременные грозовые ливни с интенсивностью до 9-14 литров дождевой воды на метр площади», — рассказал синоптик.

По его словам, ветер восточный три-пять метров в секунду, при грозе — с порывами. Воздух прогреется до +29 — +34. Атмосферное давление немного упадет — до 747 миллиметров ртутного столба.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в субботу, 12 июля, в столице зафиксировали рекорд температуры 122-летней давности — воздух в Москве прогрелся до +34,6 градуса. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

Однако продлилась такая экстремальная жара недолго. В столицу уже пришли сильные ливни, грозы и даже град.

Тема:
Погода
12 июл
Контрасты июля: какую погоду прогнозируют в Москве
11 июл
Плавятся рельсы: Россия переживает экстремальную волну зноя
11 июл
Жара и влажность: почему летом возрастает риск заразиться инфекциями
10 июл
Изматывающая духота: как выспаться в аномальную жару
10 июл
Что делать при тепловом ударе — советы кардиолога, которые спасут жизнь
10 июл
В жару в поликлиниках и офисах «Мои документы» будут раздавать бесплатную питьевую воду
10 июл
Жареное солнце больших городов: Россию ждут четыре температурных рекорда
9 июл
Глоток воздуха: что делать при нехватке кислорода в жару
9 июл
«Последний день зноя»: когда жара отступит от Москвы
9 июл
Жара и град: летние погодные аномалии захватили российские города
+22° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
77.89
-0.01 91.12
-0.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:37
«Молодость твою сохраняю»: бойфренд Айзы рассказал, как она следит за его внешностью
10:15
Птенцы лебедей и японских журавлей появились на свет в Московском зоопарке
9:54
Жара возьмет паузу? Какая погода ждет москвичей 13 июля
9:35
Решительный отпор: РФ будет защищать свои интересы на Балтике
9:22
Лавров поблагодарил Ким Чен Ына за помощь в освобождении Курской области
9:04
Защитит от диабета: назван овощ, который поможет избежать ожирения

Сейчас читают

Танкеры притягивают мины: кто взрывает суда, имевшие связь с российским нефтегазом
Польша ждет покаяния: Украина уходит от ответственности за Волынскую резню
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 июля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025