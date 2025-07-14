Перегрев мозга и потеря сознания: для кого жара опаснее всего

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 53 0

Кардиолог Кузьменко: жара наиболее опасна для людей со слабым сердцем

Перегрев мозга и потеря сознания: для кого жара опаснее всего

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Погода

Повышенная температура летом может представлять серьезную угрозу здоровью, особенно для тех, у кого есть проблемы с сердцем и сосудами.

Тепловой удар возникает, когда организм перестает справляться с перегревом — в условиях духоты потоотделение становится неэффективным, и температура тела может критически подняться. Об этом в беседе с Lenta.ru предупредил кардиолог и терапевт Филипп Кузьменко.

В тяжелых случаях происходит перегрев мозга, и человек теряет сознание. Особенно уязвимы в этом отношении люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями: из-за жары их кровь сгущается, повышая риск инсульта или инфаркта.

Кузьменко подчеркнул, что максимально опасный период — с 12 до 16 часов. В это время лучше находиться в помещении, избегать прямого солнца, пить прохладную воду и использовать вентилятор или кондиционер. При их отсутствии можно охлаждаться с помощью влажной ткани или обливания холодной водой.

Если кто-то потерял сознание на жаре, его следует немедленно перенести в тень и дать воды. В случае с пожилыми людьми может потребоваться вызов скорой помощи, добавил врач. По данным метеорологов, жара в Москве побила исторический рекорд: 10 июля температура достигла 33,8 градуса, что стало максимумом с 1879 года.

Недавно 5-tv.ru рассказал, как можно охлаждаться в жару.

Тема:
Погода
14 июл
Асфальт плавится: центральные регионы РФ остаются во власти жары
14 июл
Будет только жарче: лето в России становится все теплее
13 июл
Жара возьмет паузу? Какая погода ждет москвичей 13 июля
12 июл
Контрасты июля: какую погоду прогнозируют в Москве
11 июл
Плавятся рельсы: Россия переживает экстремальную волну зноя
11 июл
Жара и влажность: почему летом возрастает риск заразиться инфекциями
10 июл
Изматывающая духота: как выспаться в аномальную жару
10 июл
Что делать при тепловом ударе — советы кардиолога, которые спасут жизнь
10 июл
В жару в поликлиниках и офисах «Мои документы» будут раздавать бесплатную питьевую воду
10 июл
Жареное солнце больших городов: Россию ждут четыре температурных рекорда
+25° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
77.89
-0.01 91.12
-0.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:35
Путин отметил быстрые темпы развития цифровизации в здравоохранении России
17:25
Читу затопило и-за сильных ливней
17:15
«Я уйду сейчас»: Соседов раскритиковал работу Бузовой на фестивале в Витебске
16:56
Пятый канал стал доступен в мессенджере MAX
16:45
Перегрев мозга и потеря сознания: для кого жара опаснее всего
16:30
Актриса Ребенок: Юрию Морозу были интересны истории простых людей

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: нефть устала бояться пошлин Трампа и нового потолка ЕС
Ответы на все вопросы: гороскоп на август 2025 для всех знаков зодиака
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025