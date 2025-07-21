ЗРК «Тор-М1» срывает атаки беспилотников ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 98 0

ЗРК «Тор-М1» срывает атаки беспилотников ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Военнослужащие осуществляют постоянный мониторинг воздушного пространства с целью выявления и уничтожения разведывательных и ударных дронов противника.

Расчеты зенитно-ракетного комплекса «Тор-М1» группировки войск «Центр» развернули эффективную систему противовоздушной обороны, отражая атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Красноармейском направлении. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Военнослужащие осуществляют постоянный мониторинг воздушного пространства с целью выявления и уничтожения разведывательных и ударных дронов противника. При обнаружении цели расчет немедленно берет ее на сопровождение и производит запуск зенитных управляемых ракет с последующим контролем поражения.

Высокоточная система обнаружения позволяет комплексу работать с минимальным расходом боекомплекта. При этом программное обеспечение исключает возможность поражения дружественных воздушных объектов.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
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