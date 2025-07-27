Под Волгоградом нарушено питание контактной сети железной дороги из-за атак ВСУ

В Октябрьском районе Волгоградской области было нарушено питание контактной сети железной дороги во время атак беспилотников боевиков ВСУ. Об этом стало известно из сообщения главы региона Андрея Бочарова.

По словам губернатора субъекта, на месте происшествия специалисты оперативных и ремонтных служб совместно с представителями «Российских железных дорог» ведут работы для уточнения повреждений и ликвидации последствий.

К тому же Бочаров добавил, что ВСУ предпринимали попытки по нанесению ударов на объекты, расположенные на территории региона, в ночное время. В настоящий момент о пострадавших информации не поступало.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы ПВО сбили 12 украинских беспилотников над территорией России. До этого также удалось локализовать два вражеских дрона над Ингушетией и Курской областью.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Украинские боевики используют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы страны ракетами.

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