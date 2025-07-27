Из крайности в крайность: переменчивая погода придет в Москву в воскресенье

Гидрометцентр: 27 июля в Москве будет небольшой дождь и переменчивая облачность
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В области столичного региона температура воздуха ночью может значительно снизиться.
Облачная погода и местами кратковременный дождь ожидают жителей столичного региона в воскресенье, 27 июля. Такой прогноз был опубликован на сайте Гидрометцентра.
Уточнялось, что температура воздуха в Москве днем может варьироваться от +27 до +29 градусов. Тогда как в ночное время столбики термометров опустятся до +14.
В Московской области днем прогнозируется температура воздуха от +24 до +29 градусов, однако ночью температура воздуха может снизиться до +11.
Возможен восточный ветер со скоростью 3–8 м/c. При этом атмосферное давление составит 747-748 миллиметров ртутного столба.
До этого, 23 июля, синоптики прогнозировали жаркую погоду в Московском регионе в конце июля. Специалисты отмечали, что температура воздуха в столице России в последние числа месяца может вырасти до +30 градусов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кургане за ночь выпала треть месячной нормы осадков, что составило 18 миллиметров. Такого уровня показатели достигли всего за 12 часов.
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