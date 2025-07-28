Монстра мало: Ольга Бузова повесила на сумку Лабубу вместе с Чебурашкой

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 17 0

Ольга Бузова последовала отечественному тренду на украшения

Монстра мало: Ольга Бузова повесила на сумку Лабубу вместе с Чебурашкой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Тема:
Ольга Бузова

Звезда уравновесила смыслы.

Телеведущая Ольга Бузова носит на своей сумке брелоки в виде розового Лабубу и Чебурашки. Соответствующим фото она поделилась с подписчиками в соцсети.

Фото: Instagram*/buzova86

Тренд на зарубежную игрушку-зверюшку в виде украшения настолько распространился, что звезды уже стараются, поддаваясь веянию, подключать и отечественные детали к образу. Так, Бузова, помимо китайского монстра, повесила на модную сумку с закругленными краями и русского Чебурашку.

В образ звезды в принципе не вписываются забавные игрушки, возможно, поэтому она решила уравновесить смыслы, совместив персонажей.

К подобному решению до этого пришли и участницы группы «Фабрика». Они поясняли, что от Чебурашки чувствуется доброта, и в принципе персонаж является олицетворением всех лучших качеств русских людей. При этом образ героя объединяет многих поклонников, которые ценят его уникальность и простоту.

Ранее, писал 5-tv.ru, фигурки Лабубу обогнали айфоны по зарубежным заказам россиян.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

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