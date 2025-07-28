Монстра мало: Ольга Бузова повесила на сумку Лабубу вместе с Чебурашкой
Ольга Бузова последовала отечественному тренду на украшения
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Звезда уравновесила смыслы.
Телеведущая Ольга Бузова носит на своей сумке брелоки в виде розового Лабубу и Чебурашки. Соответствующим фото она поделилась с подписчиками в соцсети.
Тренд на зарубежную игрушку-зверюшку в виде украшения настолько распространился, что звезды уже стараются, поддаваясь веянию, подключать и отечественные детали к образу. Так, Бузова, помимо китайского монстра, повесила на модную сумку с закругленными краями и русского Чебурашку.
В образ звезды в принципе не вписываются забавные игрушки, возможно, поэтому она решила уравновесить смыслы, совместив персонажей.
К подобному решению до этого пришли и участницы группы «Фабрика». Они поясняли, что от Чебурашки чувствуется доброта, и в принципе персонаж является олицетворением всех лучших качеств русских людей. При этом образ героя объединяет многих поклонников, которые ценят его уникальность и простоту.
Ранее, писал 5-tv.ru, фигурки Лабубу обогнали айфоны по зарубежным заказам россиян.
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