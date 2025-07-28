Раскаленный воздух: Центральную Россию вновь накрывает сильная жара
Центральную Россию вновь накрывает сильная жара
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
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В Краснодаре температура поднимется до 40 градусов.
В Центральную Россию возвращается экстремальная жара. В Краснодаре температура поднимется до 40 градусов. А в столице уже объявлен оранжевый уровень погодной опасности.
Как сообщили синоптики, всему виной северный антициклон, который принесет с собой потоки раскаленного воздуха с Поволжья. Осадков стоит ждать не раньше воскресенья.
Известно, что в Петербурге уже в пятницу пройдут проливные дожди. До этого времени в городе также будут сохраняться высокие температуры.
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