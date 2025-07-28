Раскаленный воздух: Центральную Россию вновь накрывает сильная жара

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Центральную Россию вновь накрывает сильная жара

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

В Краснодаре температура поднимется до 40 градусов.

В Центральную Россию возвращается экстремальная жара. В Краснодаре температура поднимется до 40 градусов. А в столице уже объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

Как сообщили синоптики, всему виной северный антициклон, который принесет с собой потоки раскаленного воздуха с Поволжья. Осадков стоит ждать не раньше воскресенья.

Известно, что в Петербурге уже в пятницу пройдут проливные дожди. До этого времени в городе также будут сохраняться высокие температуры.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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