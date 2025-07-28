На текущей неделе температура в столице превысит климатическую норму.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Тропические дожди ушли, а вместе с ними и прохлада. МЧС предупреждает: с 28 по 30 июля в столице ожидается жара до 31 градусов тепла. Подробнее о погоде рассказал в беседе с aif.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, с 28 июля по 3 августа температура в Москве превысит климатическую норму на три градуса. Ночью будет +15…17, днем — до +30 . В воскресенье, 27 июля, — без осадков, переменная облачность, на термометрах — +27 и выше.
«Только за первое полугодие в столице регистрировались температурные рекорды около 20 раз. Зима была теплой и бесснежной, весна очень контрастной: от продолжительной и высокой аномалии температуры до также продолжительных заморозков, а также жаркий июль с тропическими дождями. Летняя погода — это закономерность. Не думаю, что остальная часть года будет спокойнее», — добавил синоптик.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кургане выпала треть месячной нормы осадков. Городские улицы были затоплены, автомобили глохли. Из последствий — пробки, которые достигали семи баллов.
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