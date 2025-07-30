Службы МЧС проводят оценку состояния зданий после землетрясения на Камчатке

Спасательные службы МЧС в Камчатском крае проводят оценку состояния зданий после землетрясения. По данным, опубликованным в Telegram-канале ведомства, волны цунами затопили порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие. Информации о пострадавших нет. В числе серьезных последствий — обвал фасада детского сада, находившегося на ремонте. Спасатели осмотрели и обезопасили территорию вокруг здания.

Представители Камчатского центра наблюдения за цунами заявили, что волна достигла островов Парамушир и Шумшу в Северо-Курильском районе. Водой частично разрушены вентиляционные печные трубы. Население было вовремя эвакуировано. Власти контролируют ситуацию, и сотрудники экстренных служб работают в штатном режиме.

Несколькими часами ранее на побережье Авачинского залива из-за сильного землетрясения объявили угрозу цунами. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что первая волна ударила по прибрежной зоне в Северо-Курильске. По его словам, местных жителей эвакуируют, приняты все необходимые меры безопасности.

Ранее 5-tv.ru публиковал в одном материале всю имеющуюся информацию о землетрясении на Камчатке. А также о том, каких последствий сейсмособытия ожидают власти Японии и США — на Гавайских островах и на Аляске.

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