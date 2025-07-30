На Ключевском вулкане произошел выброс пепла после землетрясения на Камчатке

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 53 0

Объявлен оранжевый уровень опасности.

На Ключевском вулкане произошел выброс пепла после землетрясения на Камчатке

Фото: © РИА Новости/Евгений Нескоромный

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Землетрясение на Камчатке

Извержение вулкана Ключевской произошло после землетрясения в Камчатском крае. Снимки действующего вулкана были сделаны на сейсмической станции регионального филиала ФИЦ ЕГС РАН «Киришева». Их они опубликовали в своем Telegram-канале.

«Высота пеплового выброса составила около 6000 метров над уровнем моря», — говорится в сообщении.

Вулкан Ключевской является самым высоким в Евразии — 4850 метров. Он расположен в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского, рядом находится поселок Ключи — в 30 километрах от вершины вулкана. В кратере начал формироваться новый конус, откуда постоянно идут выбросы пепла. Воздушная опасность получила оранжевый уровень, возможны перебои в полетах низколетящих самолетов.

Землетрясение на Камчатке

Землетрясение магнитудой до 8,8 произошло 30 июля у берегов Камчатки примерно в 150 километров от Петропавловска-Камчатского. Это стало самым мощным землетрясением в регионе с 1952 года, когда в результате природной катастрофы погибли тысячи человек.

В результате землетрясения был введен режим чрезвычайной ситуации в Петропавловске-Камчатском. После первых толчков произошло более 50 афтершоков магнитудой до 7,5.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на Камчатке врачи провели операцию во время землетрясения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Землетрясение на Камчатке
30 июл
«Зеркало трясется»: жительница Камчатки о повторных толчках в регионе
30 июл
Несколько китов выбросило на берег в Японии из-за цунами
30 июл
Участница экспедиции РГО, чей лагерь смыло цунами на Курилах: «Почувствовали толчки сильные»
30 июл
Барановская оказалась в эпицентре землетрясения на Камчатке: «Застало прямо на воде»
30 июл
«Отойти было нельзя»: врачи-герои об операции во время землетрясения на Камчатке
30 июл
Герои в белых халатах: на Камчатке врачи провели операцию во время землетрясения
30 июл
Мощное землетрясение на Камчатке: что известно к этому часу
30 июл
Мебель в квартирах «ходила ходуном»: кадры мощного землетрясения на Камчатке
30 июл
«Такого в жизни не было»: жители Камчатки о землетрясении
30 июл
Афтершоки и цунами: на Камчатке действует режим повышенной опасности после мощного землетрясения
+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
82.22
2.64 95.00
1.79
Раки, Львы и Девы сорвут куш: финансовый гороскоп на август 2025

Последние новости

18:40
Китай продолжит закупать российскую нефть несмотря на ультиматум США
18:24
«Зеркало трясется»: жительница Камчатки о повторных толчках в регионе
18:08
Умер актер из сериала «Ведьмак» Кшиштоф Матушевский
17:52
Путин встретился с главой Карачаево-Черкесии
17:40
Германия резко увеличивает военные расходы и делает огромные закупки для армии
17:36
В Индии врачи выявили у пациентки ранее неизвестную группу крови

Сейчас читают

Украина снизила закачку в хранилища после ответного удара по газодобыче
Матвиенко: урегулировать конфликт на Украине можно через устранение его первопричин
Барановская оказалась в эпицентре землетрясения на Камчатке: «Застало прямо на воде»
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс