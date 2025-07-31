Как повлияло землетрясение на продажу туров на Камчатку

Путешественники замерли в ожидании.

Продажи туристических путевок на Камчатку снизились на 25 процентов после землетрясения магнитудой 8,7, произошедшего 30 июля.

Как сообщил в интервью Life.ru вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян, массового отказа от поездок пока не зафиксировано, однако интерес к региону заметно снизился.

По словам эксперта, туристы, уже оплатившие туры, в большинстве своем не отказываются от путешествия, хотя и испытывают тревогу. А вот те, кто еще только планировал поездку, предпочли повременить с принятием решения. По оценкам специалистов, период «присматривания» к ситуации может занять около двух недель.

Пока МЧС не выдало официальных рекомендаций воздержаться от поездок, туроператоры продолжают работать в штатном режиме. Если же такие указания появятся, всем туристам гарантируют полный возврат средств, подчеркнул Мкртчян.

Он также отметил, что те, кто уже находится на Камчатке, в безопасности: отели продолжают прием гостей, аэропорт функционирует, а экскурсии к вулканам и в Долину гейзеров не отменяются.

Пока в регионе сохраняется нестабильность, туристы оценивают риски: возможные афтершоки, угрозу повторных цунами и масштаб разрушений. Если сейсмическая активность утихнет в течение ближайших трех месяцев, турпоток может вернуться к прежним объемам.

Что касается Японии, также пострадавшей от стихии, то, по словам Мкртчяна, россияне туда летают крайне редко. А те, кто все же планирует поездку, начинают ее из Токио, где сейчас обстановка остается спокойной.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что на Ключевском вулкане произошел выброс пепла после землетрясения на Камчатке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.