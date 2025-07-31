Как повлияло землетрясение на продажу туров на Камчатку

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 28 0

Продажи туров на Камчатку снизились до 25%

Как повлияло землетрясение на продажу туров на Камчатку

Фото: © РИА Новости/Александр Пирагис

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Землетрясение на Камчатке

Путешественники замерли в ожидании.

Продажи туристических путевок на Камчатку снизились на 25 процентов после землетрясения магнитудой 8,7, произошедшего 30 июля.

Как сообщил в интервью Life.ru вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян, массового отказа от поездок пока не зафиксировано, однако интерес к региону заметно снизился.

По словам эксперта, туристы, уже оплатившие туры, в большинстве своем не отказываются от путешествия, хотя и испытывают тревогу. А вот те, кто еще только планировал поездку, предпочли повременить с принятием решения. По оценкам специалистов, период «присматривания» к ситуации может занять около двух недель.

Пока МЧС не выдало официальных рекомендаций воздержаться от поездок, туроператоры продолжают работать в штатном режиме. Если же такие указания появятся, всем туристам гарантируют полный возврат средств, подчеркнул Мкртчян.

Он также отметил, что те, кто уже находится на Камчатке, в безопасности: отели продолжают прием гостей, аэропорт функционирует, а экскурсии к вулканам и в Долину гейзеров не отменяются.

Пока в регионе сохраняется нестабильность, туристы оценивают риски: возможные афтершоки, угрозу повторных цунами и масштаб разрушений. Если сейсмическая активность утихнет в течение ближайших трех месяцев, турпоток может вернуться к прежним объемам.

Что касается Японии, также пострадавшей от стихии, то, по словам Мкртчяна, россияне туда летают крайне редко. А те, кто все же планирует поездку, начинают ее из Токио, где сейчас обстановка остается спокойной.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что на Ключевском вулкане произошел выброс пепла после землетрясения на Камчатке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Землетрясение на Камчатке
31 июл
Не только на Камчатке: землетрясение в Тихом океане затронуло половину мира
30 июл
В ООН готовы оказать помощь России после землетрясения на Камчатке
30 июл
«Трясло сильно»: разрушительные последствия землетрясения на Камчатке и Курилах
30 июл
Родившая во время землетрясения на Камчатке женщина два часа пряталась в авто
30 июл
«Зеркало трясется»: жительница Камчатки о повторных толчках в регионе
30 июл
На Ключевском вулкане произошел выброс пепла после землетрясения на Камчатке
30 июл
Несколько китов выбросило на берег в Японии из-за цунами
30 июл
Участница экспедиции РГО, чей лагерь смыло цунами на Курилах: «Почувствовали толчки сильные»
30 июл
Барановская оказалась в эпицентре землетрясения на Камчатке: «Застало прямо на воде»
30 июл
«Отойти было нельзя»: врачи-герои об операции во время землетрясения на Камчатке
+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
81.83
-0.39 94.95
-0.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:40
Нет голосам роботов: актеры озвучки против использования ИИ
8:30
«Утопает в зелени»: Никас Сафронов о лучшем месте для отдыха
8:15
Тревожная новость для фанатов зеленого порошка: теперь матча станет дефицитом
8:10
Российские войска освободили Часов Яр в Донецкой Народной Республике
8:05
Силы ПВО России сбили 32 беспилотника боевиков ВСУ в шести регионах страны
8:00
«Выбор каждого»: актер Гаврилов рассказал об отношении к донорству

Сейчас читают

Украина снизила закачку в хранилища после ответного удара по газодобыче
«Я не уволилась»: правда ли, что Алла Довлатова больше не работает на радио
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 июля, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс