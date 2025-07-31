Синоптики спрогнозировали жару до +31 градуса в Москве 31 июля

Гидрометцентр: в Москве 31 июля ожидается температура до +31 градуса
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Ночью столбики термометров опустятся до +16.
Последний июльский день в столице обещает быть жарким. В четверг, 31 июля, температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +29 до +31 градуса. Ожидается переменная облачность, отсутствие осадков — спасительного дождя синоптики не обещают. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Отдохнуть от жары у горожан получится только после заката солнца. Ночью столбики термометров опустятся до +16 градусов. В Московской области днем лишь чуть-чуть прохладнее, от +26 до +31 градуса, ночью температурные показатели могут снизиться до +13 градусов.
Кроме того, рассказали метеорологи, ожидается восточный и северо-восточный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744–745 миллиметров ртутного столба.
Ранее 5-tv.ru сообщал неприятные новости для живущих в столице аллергиков. Помимо экстремальной жары они столкнутся с высокой концентрацией пыльцы полыни, злаковых и сорных трав. Накануне она достигла критического уровня. Как долго облако токсичных аллергенов будет кружить над Москвой?
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