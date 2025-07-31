Ключевская сопка выбросила пепел на высоту 6 км

На Камчатке зафиксирован резкий выброс пепла Ключевским вулканом на высоту до шести километров. Об этом сообщают представители сети природных парков «Вулканы Камчатки».

По словам директора Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексея Озерова, до этого активность вулкана была относительно слабой.

«Ранее извержение было несильным, хотя вулканические бомбы вылетали на высоту 200–300 м и в небольшом количестве выделялся пепел. А здесь сразу выброс на 6 км», — отметил ученый.

Землетрясение на Камчатке

Землетрясение магнитудой до 8,8 произошло 30 июля у берегов Камчатки примерно в 150 километров от Петропавловска-Камчатского. Это стало самым мощным землетрясением в регионе с 1952 года, когда в результате природной катастрофы погибли тысячи человек.

В результате землетрясения был введен режим чрезвычайной ситуации в Петропавловске-Камчатском. После первых толчков произошло более 50 афтершоков магнитудой до 7,5.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как повлияло землетрясение на продажу туров на Камчатку.

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