На Камчатке за сутки произошло 146 афтершоков после серии землетрясений

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Дарья Неяскина
Дарья Неяскина 32 0

Часть подземных толчков ощущалась в населенных пунктах, сохраняется угроза извержения вулкана.

Сейсмологи зафиксировали 146 афтершоков на Камчатке за последние 24 часа

Фото: www.globallookpress.com/Serguei Fomine

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Тема:
Землетрясение на Камчатке

За последние сутки на территории Камчатского края зафиксировано 146 афтершоков магнитудой от 3,2 до 6,2. Об этом 2 августа сообщили в Главном управлении МЧС по региону.

По данным ведомства, более 20 из них ощущались в населенных пунктах с интенсивностью от 2 до 5 баллов. Сейсмологи продолжают мониторинг обстановки в связи с высокой подземной активностью.

Кроме того, специалисты МЧС обратили внимание на признаки сейсмической активности у вулкана Камбальный, что может свидетельствовать о приближающемся извержении. В пунктах временного размещения по-прежнему находятся свыше 160 человек, эвакуированных ранее.

Накануне у побережья Камчатки были зафиксированы три землетрясения с магнитудой выше 5,0. Спасательные службы продолжают дежурство в усиленном режиме.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что землетрясение магнитудой до 8,8 произошло 30 июля у берегов Камчатки примерно в 150 километров от Петропавловска-Камчатского. Это стало самым мощным землетрясением в регионе с 1952 года, когда в результате природной катастрофы погибли тысячи человек.

В результате землетрясения был введен режим чрезвычайной ситуации в Петропавловске-Камчатском. После первых толчков произошло более 50 афтершоков магнитудой до 7,5.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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