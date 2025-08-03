На Камчатке зафиксирован афтершок магнитудой 6,8 после серии землетрясений

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 29 0

Есть вероятность, что на регион обрушится цунами.

На Камчатке зафиксирован афтершок магнитудой 6,8 после серии землетрясений

Фото: © РИА Новости/Александр Пирагис

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Тема:
Землетрясение на Камчатке

Афтершок магнитудой 6,8 зафиксирован на Камчатке. Об этом сообщили в филиале геофизической службы РАН.

Сотрудники МЧС России по Камчатскому краю предупредили, что в результате очередного повторного ощущаемого афтершока, который случился около берегов Тихого океана, возможен приход волны — небольшое цунами высотой до 19 сантиметров накроет побережье.

Напомним, 30 июля на Камчатке произошло мощное землетрясение. Его причины кроются на дне Тихого океана — в тектоническом разломе, который тянется на сотни километров. Тогда сильные подземные толчки магнитудой почти девять сопровождала волна высотой в несколько метров.

На протяжении недели на Камчатке время от времени фиксируют афтершоки. Их магнитуда не превышает шести.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил столб пепла высотой шесть километров. К счастью, от этого никто не пострадал, потому что рядом с ним нет населенных пунктов. Шлейф пепла уйдет в сторону Тихого океана.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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