Силы ПВО сбили 11 беспилотников над территорией России

Дроны были уничтожены над Брянской, Курской, Орловской областями, Республикой Крым, а также над Черным морем.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
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Силы противовоздушной обороны России уничтожили 11 беспилотников Вооруженных сил Украины самолетного типа с 21:00 по 23:00 3 августа. Об этом сказано в официальном Telegram-канале Министерства обороны РФ.
«В период с 21:00 до 23:00 мск средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили в ведомстве.
По данным Минобороны, четыре дрона сбиты над территорией Республики Крым, три — над Брянской областью. Еще два беспилотника были уничтожены над акваторией Черного моря, один — в Курской области и один — в Орловской.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее, писал 5-tv.ru, на Украине объявили эвакуацию мирных жителей Херсона.
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