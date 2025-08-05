«Движение — жизнь»: опасно ли смещение Камчатки на 2 метра для местных жителей

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 103 0

Геофизик Шебалин: смещение Камчатки для местных жителей не опасно

Фото, видео: © РИА Новости/ Наталия Акбирова; Личный архив Петра Шабалина; 5-tv.ru

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Тема:
Землетрясение на Камчатке

После землетрясения полуостров переместился на юго-восток — чуть ближе к Америке.

После сильного землетрясения южная часть полуострова Камчатка сдвинулась почти на два метра на юго-восток. Однако паниковать не стоит — опасности для жизни такие континентальные движения не таят. А смещения — вполне обычные последствия для мощных колебаний земли. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Петр Шебалин.

«Это нормально совершенно для таких сильных землетрясений. Это явление происходит, когда землетрясение имеет магнитуду от 8. Смещение на несколько метров — частое явление. Тем более, по оценкам наших коллег из США, в самом очаге смещение достигало примерно 15 метров», — поделился эксперт.

По словам геофизика, смещение продолжит происходить, но на меньшие расстояния. Однако и двухметровый сдвиг, и последующие за ним движения невозможно заметить человеческому глазу. Его могут уловить только специальные приборы.

«В каждом конкретном месте локальное смещение просто невозможно заметить. Смещение только видно в физической системе координат, а если смотреть в каждой конкретной точке, то вы не увидите этого. Его глазом невозможно обнаружить», — рассказал специалист.

© РИА Новости/ Наталия Акбирова; 5-tv.ru

В вопросе опасности для местных жителей Шебалин солидарен с директором Камчатского филиала исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Данилой Чебровым.

«Не страшно, (на местных жителях. — Прим. ред.) не отразится. Это (смещение. — Прим. ред.) произошло во время землетрясения — достаточно быстрое движение по геодезическим меркам», — рассказал эксперт.

Также, по его словам, такие сдвиги происходили уже множество раз. Например, землетрясение в Тохоку. Однако, Чебров уточнил, что смещения могут быть и на большие расстояния. Это зависит от близости местности к очагу.

Как уточняют специалисты, данные по сдвигу Камчатки помогут в обработке и исследовании очага сейсмологической активности: как он развивался и как он был устроен.

«Камчатка расположена на Северо-Американской плите. Она тоже двигается, ее подталкивает океаническая плита, потом она отыгрывает немножко, потом опять и так далее. Плиты двигаются всегда. Движение — жизнь. В том числе сейсмологическая. Никаких последствий ожидать не стоит», — заключил геофизик.

Землетрясение на Камчатке

Мощное землетрясение магнитудой до 8,8 на Камчатке застало врасплох местных жителей 30 июля. Это стало самым мощным землетрясением в регионе с 1952 года, когда в результате природной катастрофы погибли тысячи человек.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что лавовый поток вулкана Ключевской приближается к леднику. Извержение стало последствием землетрясения в регионе.

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