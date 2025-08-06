«Слезы на глазах»: в Курске зажгли лампады к годовщине вторжения ВСУ

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 37 0

В Курске зажгли лампады к годовщине вторжения ВСУ

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Курская область

Собравшиеся почтили память погибших жителей региона минутой молчания.

Жители Курской области зажгли лампады и выложили их в форме надписи «6 августа 2024 года. Мы помним!», а также фигур журавлей.

«Случилась такая трагедия, мы уехали в чем были одеты, ничего с собой не взяли. Мы не имеем права не прийти, не поддержать эту акцию», — поделилась жительница Суджи и волонтер регионального штаба «Мывместе» Елена Шевкунова.

В рамках мероприятия участники выложили зажженными лампадами фразу: «6 августа 2024 года. Мы помним!», а также фигуры журавлей.

Присутствующие почтили память погибших жителей региона минутой молчания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что акция-реквием, посвященная Дню памяти погибших детей в Донбассе, прошла в Музее Победы в Москве. Кадры с мероприятия публикует 5-tv.ru. В Зале памяти и скорби участники произнесли имена детей, которые погибли от рук боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), поделились историями каждого убитого боевиками киевского режима ребенка, а также возложили цветы, игрушки и лампадки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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