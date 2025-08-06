Все еще трясет: толчки магнитудой 6,0 зафиксировали на Камчатке

На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0
Фото: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Сейсмическая активность в регионе все еще продолжается.
На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0. Об этом сообщает камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.
В 200 километрах от города Северо-Курильск произошло землетрясение магнитудой 6,0. Толчки были зафиксированы утром 6 августа в 5:17 по местному времени.
Сейсмическая активность на полуострове и около него продолжается. В сутки специалисты отмечают по несколько землетрясений магнитудой не ниже 3,0.
Кроме того, после того, как 30 июля недалеко от полуострова произошли толчки магнитудой 8,8, ставшие самыми мощными в данном регионе с 1952 года, в крае активировались и вулканы.
В ближайшее время ожидается, что начнется извержения Ключевского вулкана. Сообщают РИА Новости. Всего на полуострове проснулось семь вершин, в том числе и Крашенинникова, который начал извергаться впервые за 600 лет.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что после мощного землетрясения Камчатка сдвинулась почти на два метра на юго-восток.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 5 авг
- «Движение — жизнь»: опасно ли смещение Камчатки на 2 метра для местных жителей
- 5 авг
- После мощного землетрясения Камчатка сдвинулась почти на 2 метра на юго-восток
- 4 авг
- «Опасен для туристов»: лавовый поток вулкана Ключевской приближается к леднику
- 4 авг
- Серьезный катаклизм: после землетрясения на Камчатке продолжают фиксировать афтершоки
- 3 авг
- Цунами уничтожило все оборудование рыбного завода «Алаид» на Курилах
- 3 авг
- На Камчатке зафиксирован афтершок магнитудой 6,8 после серии землетрясений
- 3 авг
- Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил столб пепла высотой шесть километров
- 2 авг
- На Камчатке за сутки произошло 146 афтершоков после серии землетрясений
- 2 авг
- Три землетрясения магнитудой выше 5,0 произошли у побережья Камчатки
- 1 авг
- Путин отметил героизм врачей на Камчатке при землетрясении
Читайте также
94%
Нашли ошибку?