Все еще трясет: толчки магнитудой 6,0 зафиксировали на Камчатке

Сейсмическая активность в регионе все еще продолжается.

На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0. Об этом сообщает камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

В 200 километрах от города Северо-Курильск произошло землетрясение магнитудой 6,0. Толчки были зафиксированы утром 6 августа в 5:17 по местному времени.

Сейсмическая активность на полуострове и около него продолжается. В сутки специалисты отмечают по несколько землетрясений магнитудой не ниже 3,0.

Кроме того, после того, как 30 июля недалеко от полуострова произошли толчки магнитудой 8,8, ставшие самыми мощными в данном регионе с 1952 года, в крае активировались и вулканы.

В ближайшее время ожидается, что начнется извержения Ключевского вулкана. Сообщают РИА Новости. Всего на полуострове проснулось семь вершин, в том числе и Крашенинникова, который начал извергаться впервые за 600 лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что после мощного землетрясения Камчатка сдвинулась почти на два метра на юго-восток.

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