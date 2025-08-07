Наши бойцы проходят подготовку на полигонах под руководством опытных военных.

Военнослужащие по контракту штурмовых подразделений 1-й гвардейской нанковой армии группировки войск «Запад» перед выполнением боевых задач на передовых позициях прошли интенсивную боевую подготовку на полигоне в тыловом районе зоны проведения специальной военной операции. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Бойцы создали на полигоне точные копии опорных пунктов, блиндажей, так называемых лисьих нор, и выполнили учебно-боевые задачи в составе штурмовых групп.

Штурмовики 2-й гвардейской мотострелковой дивизии 1-й гвардейской нанковой армии группировки войск «Запад» совершенствовали навыки владения стрелковым оружием.

Практические занятия были проведены под руководством опытных инструкторов и командиров, имеющих боевой опыт в зоне проведения СВО.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

