Средства ПВО уничтожили 43 украинских беспилотника над регионами РФ

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

За ночь с 6 по 7 августа были ликвидированы в общей сложности 82 дрона ВСУ.

Средства ПВО за сутки уничтожили 43 украинских беспилотника над регионами РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

За четыре часа 7 августа средства противовоздушной обороны уничтожили 43 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над российскими регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Дроны были ликвидированы в промежуток между 6:20 и 10:35 по московскому времени. Из них 22 беспилотника были сбиты над Брянской областью, 18 — над Крымом, два — над Смоленской областью и один — над Калужской.

Кроме этого, по данным Минобороны, системами ПВО за ночь с 6 по 7 августа были уничтожены в общей сложности 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над воздушным пространством РФ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Ростовской области успешно отразили атаку ВСУ.

Тема:
