Погиб один из пострадавших при атаке беспилотника в Арзамасе

Погиб один из пострадавших в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Арзамас. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в Telegram-канале.

«Мои соболезнования родным и близким, это невосполнимая утрата. Безусловно, окажем семье необходимую помощь», — говорится в сообщении.

Как отметил глава региона, медицинские работники сделали все, что было в силах, однако спасти пострадавшего не удалось.

В Нижегородской области 11 августа киевский режим нанес удар по двум промышленным зонам. В Арзамасе пострадало двое, один человек погиб на месте.

Регионы РФ регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.

