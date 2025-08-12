Погиб один из пострадавших при атаке беспилотника в Арзамасе
Ранее в Нижегородской области киевский режим нанес удар по двум промышленным зонам.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Погиб один из пострадавших в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Арзамас. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в Telegram-канале.
«Мои соболезнования родным и близким, это невосполнимая утрата. Безусловно, окажем семье необходимую помощь», — говорится в сообщении.
Как отметил глава региона, медицинские работники сделали все, что было в силах, однако спасти пострадавшего не удалось.
В Нижегородской области 11 августа киевский режим нанес удар по двум промышленным зонам. В Арзамасе пострадало двое, один человек погиб на месте.
Регионы РФ регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Татарстане отразили атаку украинских дронов на промышленные объекты.
