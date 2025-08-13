Артиллеристы ВС РФ ударили по по позиции расчета БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

После получения координат цели военнослужащим нужно не больше двух минут, чтобы произвести выстрел.

Расчет артиллерийского орудия Д-30 группировки войск «Днепр» нанес удар по пункту управления БПЛА ВСУ в Запорожской области. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

«Приходит корректировка, минута-две, может чуть больше, и уже по корректировке стреляем. Можем сразу попасть в блиндаж либо по пунктам управления БПЛА, либо по минометным расчетам — то есть, разное бывает», — пояснил военнослужащий с позывным «Отец».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.