Артиллеристы ВС РФ ударили по по позиции расчета БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как артиллеристы ударили по по позиции расчета БПЛА ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

После получения координат цели военнослужащим нужно не больше двух минут, чтобы произвести выстрел.

Расчет артиллерийского орудия Д-30 группировки войск «Днепр» нанес удар по пункту управления БПЛА ВСУ в Запорожской области. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

«Приходит корректировка, минута-две, может чуть больше, и уже по корректировке стреляем. Можем сразу попасть в блиндаж либо по пунктам управления БПЛА, либо по минометным расчетам — то есть, разное бывает», — пояснил военнослужащий с позывным «Отец».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

