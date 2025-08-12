Силы ПВО РФ уничтожили 25 украинских дронов над регионами страны

Борис Сатаров
Борис Сатаров

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны отразили массовую атаку беспилотников.

Силы ПВО РФ уничтожила 25 украинских дронов над регионами страны

Фото: © РИА Новости/Валентин Капустин

Атака беспилотников на регионы России

В ночь с 11 на 12 августа силы противовоздушной обороны Российской Федерации ликвидировали 25 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, запущенных Вооруженными силами Украины. Об этом сообщает Министерство обороны России.

По данным ведомства, с 23:50 11 августа до 03:40 12 августа над территорией Ростовской области были перехвачены и уничтожены 22 дрона, еще три беспилотника сбили над Ставропольским краем.

В Министерстве обороны Российской Федерации 11 августа заявили, что системы противовоздушной обороны успешно уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины, в небе над Оренбургской и Самарской областями.

Операции по ликвидации дронов проводились в период с 14:50 до 17:10 по московскому времени. Все уничтоженные аппараты были самолетного типа.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в ночь с 10 на 11 августа российские системы противовоздушной обороны успешно отразили атаку беспилотных летательных аппаратов боевиков ВСУ самолетного типа. Всего было уничтожено 32 БПЛА.

