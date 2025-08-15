Увеличилось число пострадавших в результате атаки дронов ВСУ на многоэтажку в Курске
Увеличилось число пострадавших в результате атаки дронов ВСУ на Курск
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
Одна женщина погибла.
Количество пострадавших в результате атаки дронов вооруженных сил Украины на многоэтажный жилой дом в Курске возросло до десяти человек. Об этом сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн.
«К сожалению, количество пострадавших увеличилось до десяти человек. В их числе — ребенок 2010 года рождения. Наши врачи делают все, чтобы поставить людей на ноги», — отметил чиновник.
По словам Хинштейна, 45-летняя жительница поврежденного в результате атаки ВСУ дома погибла.
Регионы РФ регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в результате атаки ВСУ на многоэтажный жилой дом в Курске есть жертвы.
