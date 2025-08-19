Су-25 уничтожили личный состав и опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист 810 0

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы штурмовиков.

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили личный состав и опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток».

Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

После боевых вылетов, специалисты инженерно-технического состава выполнили регламентные работы по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
19 авг
ВСУ не спрятать свою технику от российских Ми-35м. Лучшее видео из зоны СВО
18 авг
Су-34 ударил по пункту управления беспилотниками ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
18 авг
Саперы зачищают Белгородскую область от мин ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
17 авг
Вооруженные силы России поразили склад ракет «Сапсан» ВСУ и комплектующие к ним
17 авг
Двое мужчин пострадали при атаке украинского беспилотника под Рыльском
17 авг
Силы ПВО России за ночь сбили 46 украинских дронов над регионами РФ
17 авг
Они побеждают страх: подвиги штурмовиков из бригады «Невский» в зоне СВО
17 авг
Тактика «просачивания»: ВС РФ наступают на покровском и константиновском направлениях
17 авг
Франция выступает против демилитаризации Украины
16 авг
Расчет «Мста-С» уничтожил узел связи ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
+18° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
80.35
-0.08 93.56
-0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:32
Трамп заявил, что не звонил Путину в присутствии европейских лидеров
20:25
Лавров: Финляндия вступила в НАТО вопреки договору с СССР
20:09
Путин рассказал наследному принцу Саудовской Аравии о саммите с Трампом
19:50
Яростное желание войны: что ЕС прикрывает «гарантиями безопасности» для Киева
19:31
«Одуревала от боли»: Ида Галич рассказала о восстановлении после кесарева сечения
19:15
Новые очаги: ландшафтный пожар в Симферополе тушат с помощью авиации

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака
Суета у Овнов, баланс у Близнецов: гороскоп для всех знаков на сентябрь 2025
«Никто не отличит вообще»: Николай Расторгуев нашел себе замену
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс