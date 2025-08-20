Артиллерийские подразделения группировки войск «Восток» обеспечивают надёжную огневую поддержку штурмовых групп.
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
На южнодонецком направлении артиллерийские расчёты группировки войск «Восток» нанесли удар по пунктам временной дислокации украинских формирований, оборудованным в лесополосах.
Огонь военнослужащие вели из 152-мм самоходных пушек ««Гиацинт-С» по координатам, переданным с разведывательного беспилотного летательного аппарата «Орлан-30». В результате огневого поражения уничтожена живая сила и инженерные сооружения противника.
Артиллерийские подразделения группировки войск «Восток» обеспечивают надёжную огневую поддержку штурмовых групп при продвижении на переднем крае, уничтожая огневые точки, пункты управления и боевую технику ВСУ.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
