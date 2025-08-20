На южнодонецком направлении артиллерийские расчёты группировки войск «Восток» нанесли удар по пунктам временной дислокации украинских формирований, оборудованным в лесополосах.

Огонь военнослужащие вели из 152-мм самоходных пушек ««Гиацинт-С» по координатам, переданным с разведывательного беспилотного летательного аппарата «Орлан-30». В результате огневого поражения уничтожена живая сила и инженерные сооружения противника.

Артиллерийские подразделения группировки войск «Восток» обеспечивают надёжную огневую поддержку штурмовых групп при продвижении на переднем крае, уничтожая огневые точки, пункты управления и боевую технику ВСУ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

