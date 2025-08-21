Глава КНДР Ким Чен Ын встретился с командирами Корейской народной армии, участвовавшими в боях за освобождение Курской области. Об этом стало известно из сообщения Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Уточнялось, что военные прибыли в штаб-квартиру Центрального комитета партии в Пхеньяне для того, чтобы принять участие в первой церемонии вручения наград участникам зарубежных операций. Высший руководитель КНДР отметил героизм армии, а также дал высокую оценку ее действиям.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что страна никогда не забудет подвиг солдат КНДР в Курской области, которая была оккупирована боевиками киевского режима.

Ранее, писал 5-tv.ru, Ким Чен Ын поблагодарил российских артистов за концерт в Пхеньяне. На мероприятии, приуроченном к 80-летию освобождения страны от японских оккупантов, выступили певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов. — Прим. ред.) и его музыкальный коллектив, а также ансамбль Ракетных войск стратегического назначения «Красная звезда» Министерства обороны и ансамбль Воздушно-десантных войск.

