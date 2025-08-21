ВС РФ освободили населенный пункт Александро-Шультино в ДНР

Анастасия Федорова
Это стало возможным благодаря решительным действиям подразделений группировки войск «Юг».

ВС РФ освободили Александро-Шультино в ДНР

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Спецоперация

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Александро-Шультино в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее, писал 5-tv.ru, ВС РФ освободили три населенных пункта в ДНР и Днепропетровской области.

